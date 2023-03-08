مدير الجمارك يتفقّد المعابر الحدودية بالشمالية





استقبل والي الولاية الشمالية، الباقر أحمد علي، بمكتبه اليوم، وفد قوات الجمارك برئاسة الفريق شرطة حسب الكريم آدم مدير قوات الجمارك، وبحث اللقاء عدداً من القضايا التي تواجه معبري أرقين وأشكيت الحدوديين.

واستعرض اللقاء، الجهود المبذولة لتشغيل معبر المثلث ومعالجة إشكالات الحظيرة الجمركية بكريمة والميناء الجاف بدنقلا.

ورحب والي الشمالية بالزيارة، وأكد أنها تمثل دفعة قوية لحل المشاكل التي تواجه معابر الولاية والاستفادة منها في دعم مجالات العمل الاقتصادي والتنموي في السودان بصورة عامة.

من جانبه، أكد مدير قوات الجمارك أن زيارته للولاية الشمالية تأتي لأهمية وخصوصية الولاية في دعم حركتي الصادر والوارد وتنشيط التجارة نظراً لوجود عدد من المعابر الحدودية بها، مشيراً إلى اهتمام الدولة وحرصها على معالجة كافة المشاكل والتحديات التي تواجه المعابر السودانية، مضيفاً أن نتائج الزيارة للولاية الشمالية ستظهر قريباً وستساهم في تهيئة بيئة المعابر وتنظيم العمل فيها.

وأوضح مدير قوات الجمارك أن المعابر تحظى باهتمام متعاظم لإسهامها المباشر في رفد خزينة الدولة ودعم الاقتصاد الوطني بتأهيلها وتوفير كل متطلباتها الفنية. وأشار لدى لقائه بممثلي المجتمع المحلي بميناء وادي حلفا الحدودي إلى المساهمة الفاعلة للمعابر في مشاريع التنمية والتعمير.

يذكر أن زيارة مدير قوات الجمارك للولاية الشمالية رافقه خلالها مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب ومدير دائرة جمارك الولايات، إضافة للأمين العام لصندوق مال الخدمات ومدير إدارة المخاطر.

صحيفة السوداني