شاهد بالصورة والفيديو.. طالب بإحدى المدارس السودانية يشتبك مع معلمه الكبير في السن ويعتدي عليه وسط ضحكات الطلاب ورواد مواقع التواصل يطالبون بمعاقبة الطالب ووضع قانون يحفظ للمعلم حقه





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وبغضب كبير مقطع فيديو تم تصويره من إحدى المدارس الثانوية بالسودان.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول طالب وهو يشتبك مع معلمه الكبير في السن ويعتدي عليه بعد أن قام المعلم بطرده من الفصل.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان صب جام غضبه على الطالب وعلى زملائه الذين ظهروا وهم يضحكون أثناء اشتباك الطالب مع معلمه وزادوا على ذلك بتصوير الموقف ونشره على مواقع التواصل المختلفة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد طالب جمهور مواقع التواصل المسؤولين عن التعليم بتوقيع أقسى العقوبات على الطالب وزملانه مع وضع قانون يحفظ للمعلم حقه منعاً لتكرار هذه الظواهر السالبة.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين