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سعر الدولار والعملات في السودان اليوم الخميس 9 مارس 2023 .. السوق الموازي
مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الخميس 9 مارس 2023 م .
مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 603.00 جنيه
الريال السعودي : 160.50 جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 633.00 جنيه
الدرهم الإماراتي : 165.20 جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 165.25 جنيه
الجنيه الإسترليني : 711.00 جنيه
الجنيه المصري : 17.80 جنيه
ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.