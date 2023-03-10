التنمية الاجتماعية: تمثيل الوزير للنساء في اجتماعات لجنة المرأة (عادي)
دافعت وزارة التنمية الاجتماعية الاتحادية عن تمثيل وزير التنمية أحمد بخيت للسودان في اجتماعات الدورة ٦٧ للجنة وضع المرأة بنيويورك على خلفية الانتقادات التي وجهت له في وسائط التواصل الاجتماعي ( فيس بوك).
وقالت مديرة الادارة العامة للتخطيط بالوزارة بثينة رحمة في تصريح لـ(الجريدة ) إن تمثيل الوزير للنساء في اجتماعات لجنة المرأة عادي، وأن اجتماع لجنة وضع المرأة بالامم المتحدة يتم عقده سنوياً على مر التاريخ، ووزيرالتنمية هو الوزير المعني بهذا الاجتماع ، ويكون رئيس الوفد المشارك في ذلك الاجتماع ،سواء كان إمرأة أو رجل ، وأردفت على مر تاريخنا كانت تتولى منصب وزيرة الرعاية الاجتماعية أو التنمية الاجتماعية إمرأة، لكن هذه المرة اختلفت عن السابق ، ووصفت تمثيل الوزير للنساء السودانيات في اجتماعات لجنة المرأة بالعادية ،
وذكرت هناك وفود كثيرة يرأسها رجال ، وأشارت الى أن ادارة المرأة تشارك سنويا في هذا الاجتماع ودللت على ذلك بمشاركة مدير المرأة د ملاك دفع السيد، ومسؤولة إدارة التشريعات بإدارة المرأة ، د.مريم على أحمد ، بالإضافة الى أميمة القاسم ، وأوضحت أن المسؤولات بإدارة المرأة هن من حضرن لمشاركة السودان في هذا الاجتماع وأرجعت موجات السخرية التي تعرض لها الوزير بسبب أن المنصب في السابق كانت تتولاه إمرأة.