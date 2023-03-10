الشعبي لـ(مناوي): (لا على جثتك لا جثة غيرك) التوقيع على الاطاري منفرداً





قالت نائب الامين العام المكلف بحزب المؤتمر الشعبي الموقع على الاتفاق الاطاري نوال الخضر ان كل القوى السياسية التي وقعت على الاتفاق وقعت كشخصية اعتبارية وليست ككتل او تجمعات واضافت بحسب حديثها لـ(اوريانا برس) توقيع مكونات الكتلة الديمقراطية سوف يكون منفردا على الاعلان السياسي ولن توقع الكتلة مجتمعة حسبما يصر مني اركو مناوي.

وتابعت (نحترم مناوي لكن لا على جثتو لا جثة غيرو توقيع مكونات الكتلة الديمقراطية سوف يكون منفردا ولن توقع الكتلة مجتمعة))

وقال القيادي بالكتلة الديمقراطية رئيس حركة جيش تحرير السودان مني اركو مناوي ان موقف الكتلة يتمثل في توقيع كل اطراف الكتلة الديمقراطية وليس مني وجبريل وجعفر الصادق فقط، وزاد : “مستحيل وعلى جثتي ان اوقع على الاتفاق الاطاري منفرداً واترك الكتلة الديمراطية”.

الجريدة