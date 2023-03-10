القوات المسلحة تنفي الإدلاء بتصريحات حول دخول مجموعات مسلحة الخرطوم





نفى مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الإدلاء بأي تصريحات بشأن دخول أي مجموعات مسلحة لولاية الخرطوم

ووصف المكتب في تعميم صحفي اليوم الجمعة، اطلعت عليه “اليوم التالي”، التصريح المنسوب إلى الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة بشأن دخول مجموعات مسلحة لولاية الخرطوم، بموقع قناة طيبة الإلكتروني بغير الصحيح.

وأكد أن المكتب لم يصدر أي تصريحات بهذا السياق لأي جهة إعلامية وقال: “نؤكد على حكمة وصبر ومتابعة قيادة القوات المسلحة والأجهزة المختصة للحالة الأمنية، وحرصها على أمن الوطن والمواطن”

اليوم التالي