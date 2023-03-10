شاهد بالصورة والفيديو.. على أنغام حسين شندي وندى القلعة البرهان وحميدتي يتفاعلان طرباً خلال مناسبة زواج إبنة دكتور شهير





تناقلت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة وذلك بعد ساعات قليلة من نشره.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو وهما في مناسبة حفل زواج.

ووفقاً لما أكد ناشرو المقطع فقد شهد رئيس مجلس السيادة ونائبه قائد قوات الدعم السريع حفل زفاف إبنة البروفيسور سليمان صالح فضيل والذي يعد من أشهر اختصاصي الجهاز الهضمي والمناظير عالمياً.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد تفاعل البرهان وحميدتي طرباً على أنغام أغنيات فناني الحفل حسين شندي وندى القلعة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين