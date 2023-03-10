للحد من الخروقات الأمنية.. ضوابط جديدة للاستقبال والوداع بمطار الخرطوم





كشفت سلطات مطار وأمن الطيران بمطار الخرطوم الدولي، عن ضوابط جديدة لحفظ الأمن بالمطار والحد من الخروقات والشواغل الأمنية.

وطالبت جمهور المودعين والمستقبلين بالالتزام بنقاط الوداع والاستقبال الجديدة بمدخل المطار، وإبراز المستندات للسلطات للركاب المغادرين والقادمين والمشغلين.

وقطعت في تعميم صحفي، بعدم السماح بتجاوز هذه النقاط المحددة، وشددت على بقية العاملين والمشغلين وأصحاب المركبات الالتزام بالضوابط الأمنية المحددة .

وأكدت على الجميع ضرورة الالتزام بالتوجيهات الصادرة من أمن المطار والتى بدأ العمل بها منذ الثامن من مارس 2023م لجهة أن عدم الالتزام بالضوابط يؤثر على التشغيل وأمن المطار .

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