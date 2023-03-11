إثيوبيا: محاولات تسييس قضية سد النهضة لا تعزز العلاقات الودية





أعربت الحكومة الإثيوبية عن استيائها من قرار جامعة الدول العربية، بشأن ملء وتشغيل ‏سد النهضة الإثيوبي، مشددةً على أنه يجب ترك إدارة واستخدام نهر النيل، بما في ذلك ملء وتشغيل السد، ‏للأطراف المعنية في أفريقيا.‏

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان “لا ينبغي علينا تذكير جامعة الدول العربية أن نهر النيل وجميع البلدان المشاطئة توجد في أفريقيا، وتعمل الجامعة مرة أخرى كمتحدث باسم دولة واحدة، متجاهلة المبادئ الأساسية للقانون الدولي”.

وأضاف”مثل هذه المحاولات لتسييس قضية سد النهضة لا تعزز العلاقات الودية، ولا تدعم الجهود للتوصل إلى حلول ودية، لأنها لا تستند إلى حقائق أو يدعمها القانون”.

واعتبرت الخارجية الإثيوبية أن توصيف جامعة الدول العربية للمفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن سد النهضة “غير صحيح”، مؤكدةً أن “الاتحاد الأفريقي يقوم بتسهيل المفاوضات الثلاثية لحل القضايا العالقة المتبقية، واسترشدت بمبدأ “الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية”.

كما لفتت أديس أبابا في بيانها إلى أن “الحكومة الإثيوبية التزمت بالمفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي”، وأكدت الحكومة الإثيوبية التزامها بمواصلة ملء وتشغيل سد النهضة، وفقا لاتفاقية إعلان المبادئ في مارس 2015، الموقعة بين إثيوبيا ومصر والسودان، مع احترامها الكامل لمبدأ الاستخدام العادل والمعقول للمياه العابرة للحدود.

صحيفة الصيحة