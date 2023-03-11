البعث : اتجاه لتشكيل حكومة (مدنية) برئاسة (عسكرية)





كشف عضو مجلس السيادة “السابق” القيادي بحزب البعث الاشتراكي الأصل د. صديق تاور مساعي المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير الى تشكيل حكومة مدنية تحت رئاسة عسكرية تكون بمثابة “حكومة تصريف أعمال”، لافتا الى وجود تسريبات تشير الى اتفاق بتشكيل حكومة مدنية على رأسها البرهان ووزارات من مدنيين أشبه بوضعية حكومة المخلوع البشير السابقة” على حد تعبيره “، جازما بأن التعتيم الذي فرض على الحكومة المقبلة من قبل طرفي المصالحة من ” مركزي التغيير والمكون الانقلابي ” سيجعل الشعب السوداني هو آخر من يعلم بتكوينها، وشدد تاور بالقول لـ(الحراك): “الحقائق عن تشكيل الحكومة المرتقبة غائبة”، وتابع: “لا توجد مكاشفة ولا رغبة سياسية واضحة من قبل قوى الحرية والتغيير في إدارة العملية السياسية بشفافية”، مبينا أن قرار العملية السياسية لم يعد مقصورا على أصحاب المصلحة بعد إغراق العملية بالفلول، ونوه الى أن المجلس المركزي لم يعد كالسابق يدعو إلى قيام حكومة مدنية كاملة، مبينا أن كل المتحدثين بالمجلس المركزي لم يعودوا ينادون بالمدنية.

صحيفة الحراك السياسي