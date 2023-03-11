لقاء مرتقب بين البرهان وحميدتي





وفقًا لما أوردت وكالة الشرق.

كشفت تقارير صحافية، السبت، عن أنّه من المقرّر أنّ ينعقد لقاء بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، ونائبه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو” “حميدتي”، بهدف إنهاء الأزمة.

وسابقًا، كانت تقارير قد أشارت إلى خلافات بين البرهان وحميدتي، ما ألقت بظلال سالبة على العملية السياسية الجارية في السودان.

والسبت، قالت القوات المسلّحة، إنّها ملتزمة بالاتّفاق المبدئي بين المدنيين والعسكريين الذي يهدف إلى إعادة المرحلة الانتقالية إلى مسارها.

باج نيوز