عمر الدقير يُرحِّب ببيان الجيش





رحّب رئيس حزب المؤتمر السوداني، المهندس عمر الدقير بالبيان الذي أصدرته القوات المسلحة نهار اليوم، والذي أكّدت فيه التزامها بمجريات العملية السياسية الجارية والتقيُّد الصارم والتام بما تَمّ التوافق عليه في الاتفاق الإطاري.

وقال الدقير: “بيان إيجابي يستحق الترحيب”.

وأضاف: “نسعى ونأمل لأن توفق كل الأطراف المعنية للتعجيل بالوصول للاتفاق النهائي الذي يضع حدّاً للأزمة السياسية في بلادنا، ويسترد مسار التحوُّل الديموقراطي عبر سُلطة مدنية تمثل ثورة ديسمبر المجيدة، وتعمل على تنفيذ أهدافها”.

صحيفة السوداني