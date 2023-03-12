إيداع قانون التبرع بأعضاء الموتى





أكد وزير الصحة الاتحادي المكلف دكتور هيثم محمد إبراهيم أن مجمع الفقه الإسلامي أصدر فتوى منذ عامين أجازت التبرع بأعضاء المتوفين.

وقال إبراهيم في تصريح لـ(التلفزيون القومي) أمس: “إن هناك لجنة قانونية أعدت قانون من شأنه بدء تنفيذ عملية التبرع بأعضاء الموتى” مشيراً إلى أن القانون تم تحويله من وزارة العدل إلى مجلس الوزراء، وتوقع إمكانية إجازته خلال العام الحالي.

وشدد الوزير على أهمية زراعة الكلى وأكد عزم الدولة لإجراء سبعمائة عملية زراعة كلى هذا العام.

وأوضح الوزير أن عدد زارعي الكلى بالسودان بلغ (4) آلاف يوفر لهم العلاج مجاناً من بينهم مرضى أجريت لهم عمليات بالخارج وقال: “إن الغسيل ليس هو الحل”، ونبه إلى أن وجود ثمانية آلاف مريض بالفشل الكلوي بالسودان.

الخرطوم: أبوبكر محمود

صحيفة اليوم التالي