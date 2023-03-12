السلطات تكشف تفاصيل الوجود المصري بمطار مروي





أكد مدير المطارات الولائية عبد المحمود عمر أن الوجود المصري داخل مطار مروي تحت سيطرة السلطات السودانية.

وقال عمر في تصريح لـ(اليوم التالي) أمس: “إن الوجود المصري يتعلق بعمليات التدريب بين الجانبين رغم وجود مراقب مصري في برج المراقبة إلا أن ذلك يتم في ظل السيطرة السودانية”، وأضاف: “ما راج خلال الأيام الماضية حول تحويل الرحلات الجوية إلى مطار مروي غير صحيح سيما وأن مطار مروي لم يتم تصديقه بصورة نهائية لاستقبال الرحلات الدولية”، وأشار إلى أن هذه الخدمة محصورة على مطاري بورتسودان والأبيض في حال حدث أي أمر يستدعي تحويل الرحلات من مطار الخرطوم.

ونوه عمر إلى أنه حتى اللحظة لا توجد أي أخبار أو ملاحظات من السلطات بتغيير حركة الملاحة الجوية مشيراً إلى سعي إدارة المطارات الولائية لتكملة كل المواصفات والمطلوبات التي تتعلق بمطار مروي ليكون مهيأً لاستقبال الطائرات العابرة وتقديم خدمة التزود بالوقود وإقامة البرادات وتشجيع الاستثمار وسد الثغرة التي قد تحدث في طريق شريان الشمال.

الخرطوم: النذير دفع الله

صحيفة اليوم التالي