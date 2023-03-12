أسعار القمح تنخفض قليلًا





إنخفضت أسعار القمح بنوعيه الصلب والرطب في السوق العالمي هذا الأسبوع إنخفاضًا يسيرًا، مقارنة بالأسبوع السابق، تراوح ما بين 8-11 دولارًا للطن المتري، ونقطة التجارة السودانية.

وقد سجل قمح الولايات المتحدة الصلب 358 دولارًا للطن الواحد مقارنة بسعره السابق البالغ 372 دولارًا. تلاه القمح الكندي بسعر 371.35 دولارًا للطن المتري، فالأسترالي بسعر 356.50دولارًا.

كما نقصت أسعار القمح الفرنسي وبلغت 293 دولارًا، والروسي إلى 295 في السوق العالمي. ثم قمح البحر الأسود بسعر بلغ 300 دولارًا للطن الواحد، وفقًا للنشرة اليومية للأسعار العالمية التي يصدرها قسم التخطيط والبحوث بنقطة التجارة السودانية.

وبلغ سعر القمح الأوكراني 275 دولارًا للطن، فيما انخفض القمح الأرجنتيني إلى 351 دولارًا للطن.

وبحسب نقطة التجارة السودانية، فان أسعار الذرة الرفيعة الأمريكية بلغت 365 دولارًا للطن، وتراوحت أسعار الذرة الأرجنتينية بين 325 و308 دولارًا للطن.

سونا