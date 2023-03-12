سرقة فيلا محمد صلاح في مصر.. والبحث جار عن الجناة





ذكرت وسائل إعلام مصرية، الأحد، أن أجهزة الأمن تكثف جهودها لكشف غموض تعرض فيلا نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح شرقي القاهرة لواقعة سرقة.

وتلقت الأجهزة الأمنية في منطقة التجمع الأول شرقي العاصمة المصرية بلاغًا، بتعرض فيلا محمد صلاح للسرقة.

وذكرت مصادر أمنية أن ابن خال محمد صلاح قام بالإبلاغ عن السرقة عند مروره على الفيلا بالتجمع، حيث لاحظ فتح أحد شبابيك الفيلا، وبالدخول وجد بعثرة في إحدى الغرف، واختفاء بعض الأشياء بينها ريسيفارات تليفزيون.

ويناقش رجال المباحث شهود العيان ويعملون على تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال أفراد الأمن المكلفين بتأمين المكان، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

سكاي نيوز