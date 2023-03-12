محكمة مقتل العميد بريمة تواصل جلساتها





واصلت محكمة مقتل العميد شرطة علي بريمة حماد الذي اغتيل في 13 يناير 2022م ، أثناء مشاركته في تأمين احتجاجات تم تنظيمها قرب القصر الرئاسي، واصلت جلساتها اليوم بمعهد العلوم القضائية والقانونية، برئاسة مولانا المعزً بابكر قاضي المحكمة العامة، واستمع إلى المتحري الرابع في القضية، عضو النيابة العامة محمد زين العابدين محمد، والذي أوضح أن المتهم الرابع مصعب سمير محمد نجار الشريف، تم القبض عليه بالولاية الشمالية بتاريخ 6-2-2022م بحضور وكيل النيابة الأعلى لدنقلا والذي أفاد عن شهود بينة حول عدم تواجده في مسرح الجريم وقت وقوعها، وأفاد المتحري أن المتهم ذكر أسماء بينهم طبيب شارك في علاجه ولكن لم يتم التحري معهم جميعاً.

وأوضح مولانا زين العابدين أنه أجرى طابور شخصية للمتهمين الثاني والثالث والرابع داخل سجن كوبر تحت إشراف مولانا عوض جمعة وذلك بسبب أقوال الشاهد (م.أ) الذي تعرف على المتهمين فيما تمت الاستعانة ( بالمنتظرين) لأجراء الطابور، ولكنه أقر أن تدوين الطابور تم بوقت واحد لخطأ ارتكبه مساعد شرطة استعان به في التدوين.

أما عن المتهمة الخامسة زينب الأمين إدريس، فقد أشار المتحري إلى أن المتهمة كانت مطلوبة في بلاغ آخر منفصل تحت المادة (107) والمتهمة لم يكن لها صلة ببلاغ (130) القتل العمد، بناءًا على معلومة أن زينب على تواصل مع المتهم الأول محمد آدم توباك وأنها كانت على علم بوقائع الجريمة الواقعة مع محاولتها أيواء توباك عن طريق تأجير شقة له، ولكن المتحري أقر أن التواصل كان قبل الأحداث ولكن تأجير الشقة تم بعد وقوع الجريمة إلى جانب أن هنالك تحويلات مالية من المتهمة إلى بقية المتهمين.

وقال المتحري إن هنالك متهمين تم القبض عليهم في ذمة التحقيق وتم شطب البلاغ في مواجهتم بقرار من النيابة العامة.

وستواصل المحكمة جلساتها الأحد القادم الموافق التاسع عشر من الشهر الجاري.

وكالة سونا