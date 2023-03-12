وزارة العدل تنظم ورشة عن المشكلات العملية في الطعون الإدارية





أكد أ. د. بكري فضل السيد الزبير المستشار العام لإدارة التدريب أن الإدارة تسعي لتبادل الخبرات والتدريب النوعي، عبر سلسلة الورش والمحاضرات التي تقدمها الادارة، جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان المشكلات العملية في الطعون الادارية التي أقيمت اليوم بوزارة العدل، بحضور رئيس المكتب التنفيذي وعدد من منسوبي الوزارة.

من جانبه أكد المستشار العام مولانا أمير أبشر على أهمية مراعاة القانون في صياغة القرارات الادارية، وقال إن مفهوم الإدارة الحديث والشامل هو مفهوم تكاملي، مبيناً أن مستوى الحكم يقسم بموجب الوثيقة الدستورية على عدة مستويات منها المستوى القومي والولائي والمحلي، مشيراً إلى أن هناك ثلاثة أنواع من الرقابة، رقابة تشريعية، إدارية، وقضائية، مبينا أن الرقابة الرئاسية هي مراقبة الرئيس على مرؤسيه ليس لها أي مدى زمني او مكاني وأن الرقابة الولائية رقابة جهاز على جهاز آخر كرقابة مجلس الوزراء على أداء الولايات، وأن الرقابة القضائية تختلف عن الرقابة الإدارية.

وأشار مولانا أمير إلى أن أي قرار إداري له شروط منها أن يصدر من سلطة وطنية وأن يكون قراراً نهائياً وأن يحدث أثراً قانونيا، مبيناً أركان القرار الإداري كالسبب والمحل والغاية.

وأوضح أن القرارات الإدارية لها عيوب منها مخالفة القانون وإساءة استخدام السلطة والشكل والاختصاص، مؤكداً أهمية مراعاة القانون في صياغة القرارات وفهم التشريع والنص القانوني مما يؤدي إلى ممارسة للسلطة بصورة صحيحة، شهدت الورشه نقاشاً وتبادل آراء من قبل المشاركين.

وكالة سونا