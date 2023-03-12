الشرطة توضح الحقائق بشأن اقتحام حركة مسلحة للقسم الشمالي بالخرطوم





اتهمت الشرطة قوات حركة “تمازج” باقتحام القسم الشمالي بالخرطوم بالقوة و محاصرته بعربة “تاتشر” و “8” عربات أخرى.

و كشفت إدارة المباحث الفيدرالية ولاية الخرطوم ــ فرعية الخرطوم الفدرالية

أنه تم ضبط عربة “سوناتا ” غير مًقننة “بوكو” ورفض سائقها الانصياع لقوة مكافحة سرقة السيارات، وأكدت فتح بلاغ بلاغ بالرقم 3847 تحت المواد 20\130 ــ 99 ــ 103 من القانون الجنائى الشاكي نقيب شرطة/ حذيفة يحي هارون يتبع لمباحث الولاية، والمتهم حسين جقود وادي/ يتبع لقوات الكفاح المسلح.

و أوضحت الشرطة أن ملخص البلاغ أفاد بأن المتهم عارضه وشرع في قتلة أثناء ركوب العربة تابعة لمباحث الولاية قام باستخدام “الدريكسون” للعربة شارعا في القتل،

ونوهت إلى أنه تم فتح بلاغ آخر بالرقم 604 تحت المادة 26 من قانون الاسلحه والزخائر الشاكي عريف شرطة \ عبد الحليم عيسي يتبع لمباحث الولاية

المتهم عبد القادر عثمان محمد يتبع لقوات الكفاح المسلح

و ملخص البلاغ أفاد الشاكي أنه تم ضبط المتهم وبحوزتة مسدس صوتي عيار 9 ملم بدون خزنة.

ووفقاً للشرطة قامت قوات تمازج باقتحام القسم الشمالي باستخدام القوة ومحاصرت القسم بعربة تاتشر و 8 عربات صغيرة واطلاق اعيرة ناريه الهواء واخذ المتهمين و التحرك لفرعية سرقه السيارت لأخذ 5 متهمين.

ونوهت إلى أنه بموجب المادة 99 من القانون الجنائى تم تأمين الفرعية بعدد 5 دفارت وعدد 2 تاتشر من شرطه العمليات وعدد 2 عربة تاتشر شرطه عسكرية و قفل محيط حديقة القرشي لتأمين المتهمين ومباني فرعية سرقة السيارات .

باج نيوز