اجتماعٌ بمجلس الوزراء يوصي بزيادة الصرف على التعليم





استعرض قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية بمجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة وزير التربية والتعليم محمود سر الختم الحوري، تقرير أداء وزارة التربية والتعليم للعام ٢٠٢٢م.

وأشار التقرير إلى جهود الوزارة في الإصلاح الشامل في التعليم وتوسيع وتحسين الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة بالتركيز على الأطفال الأكثر عرضة للمخاطر والأشد حرماناً، كما أكد على ضرورة القضاء على أوجه التفاوت بين الجنسين في فرص التعليم لمرحلتي الأساس والثانوي وتحسين جودة ونوعية التعليم.

وأوصى القطاع بزيادة الصّرف على التعليم، فَضْلاً عن دعم التعليم الفني وتخصيص ميزانية مُنفصلة له والتوسُّع في إنشاء معاهد التدريب الحِرفي وذلك من أجل الوصول لتقديم تعليم جيِّد وشامل.

صحيفة الصيحة