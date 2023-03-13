إذا لاحظتها توجه للطبيب فوراً.. الكشف عن علامة تحذيرية في العين تشير إلى الإصابة بالسكتة الدماغية





كشف خبراء الصحة عن علامة تحذيرية في العين تؤدي للسكتة الدماغية بسبب نقص تدفق الدم الكافي إلى الأنسجة الموجودة في الجزء الأمامي من العصب البصري، وفقا لموقع timesofindia.

وجود تغييرات مفاجئة في الرؤية مثل الضبابية أو المناطق المظلمة أو الظلال.

فقدان البصر بشكل مفاجئ، وكذلك فقدان البصر في عين واحدة عند الاستيقاظ في الصباح، ويرتبط فقدان الرؤية هذا بعدم وجود ألم.

ويعد الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة ويتناولون أيضًا عقار الفياجرا هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

ودعا الخبراء الأشخاص الذين يصابون بفقدان مفاجئ في الرؤية مراجعة خبير صحي على وجه السرعة.

صحيفة المرصد