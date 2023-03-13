للمرة الثالثة.. رسوب 70% من الجالسين لامتحانات المجلس الطبي لنواب الباطنية





نفذ الممتحنون لنواب اختصاصيي الباطنية وقفة احتجاجية داخل المجلس القومي للتخصصات الطبية أمس، وطالبوا من خلالها بإعادة تصحيح امتحان المجلس الطبي، وذلك بسبب رسوب 70% من الجالسين في الامتحان لأكثر من (3) مرات، على التوالي ونجاح 30%.

وكشف الممتحنون أن عدد الجالسين الكلي للامتحان 284 وعدد الرسوب 200 طالب، وعدد الناجحين 84 طالباً.

واتهم الطلاب المجلس الطبي بعدم مراعاة المعايير العالمية للامتحان وأن المجلس يقوم بتصحيح الامتحان خلال 24 ساعة فقط، وقالوا إن النواب يتم تدريبهم لأكثر من (4) سنوات، وتم تقيمهم (18) مرة، من هذا المجلس فكيف يعقل رسوب 70% منهم وكل التقييم كان ممتازاً، وتساءلوا: أين المشكلة.

وطالب النواب بإعادة الامتحان أو إعادة التصحيح وحل اللجنة التي تضع الامتحان، وقال الطلاب: إن رئيس الطب الباطني وصف الامتحان بالتعجيزي.

صحيفة اليوم التالي