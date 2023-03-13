شرطة الخرطوم تكشف تفاصيل دراماتيكية





تقول شرطة الخرطوم” تداولت بعض المواقع هذه الحادثة بصورة غير صحيحة وبمعلومات تعوذها الدقة والتجرّد”.

كشفت شرطة الخرطوم، الأثنين، عن تفاصيل جديدة بشأن الأحداث التي تصدّرتها حركة مسلّحة، الأحد.

جاء ذلك بحسب بيانٍ صادر، أطّلع عليه”باج نيوز”.

وأضحت الشرطة أنّ شعبة مكافحة سرقة السيارات، اشتبهت في عربة هونداي تسير بدون لوحات كان بها شخصان وتم استفسارهما عن أوراق العربة، وأفادا بأنهما ضباط برتبتى العميد والعقيد يتبعان للجبهة الثالثة تمازج وأن العربه تتبع لهم.

وأشارت إلى أنّه تمّ إحضار العربة لشعبة مكافحة سرقة السيارات بالخرطوم ٢.

وأتمّ” أثناء التحريّ معهما حضر المدعو (م ح.ج ) وبرفقته أربعة أشخاص وأفاد بأنّه لواء بالحركة وقام بتهديد قائد الحملة، وطلب الإفراج الفورى عن الشخصين والعربة مستخدما العنف اللفظي والبدنى”.

وتابع”أدى ذلك لإشتباك بالأيدي بينه وبين قائد القوّة وعلى الفور تم القبض عليهم”.

وأوضحت أنّ رئيس الشعبة وجّه بفتح بلاغ فى القسم الشمالي الخرطوم.

وتابع” أثناء ترحيلهم للقسم قام المدعو ( ح.ج) بالإمساك بمقود العربه مما أدّى إلى إنحرافها عن الطريق ولكنّ تمت السيطرة عليه وإحضاره للقسم”.

وأردف”بقسم شرطة الخرطوم شمال تم فتح بلاغ في مواجهته بواسطة قائد القوة تحت المواد ( ٢٠/١٣٠) و(٩٩/١٠٣) من القانون الجنائي وبلاغ اخر تحت المادة ٢٦ أسلحة حيث ضبط بحوزة أحدهم مسدس بدون ترخيص”.

وأكملت” اتّضح فيما بعد أنّ المتّهم مصاب في رجله من جراء مقاومته للقوة وبناء عليه تمّ تحرير اورنيك (٨) جنائي طبي وإسعافه إلى المستشفي وتلقي العلاج اللازم”.

وأشارت إلى أنّه تمّ إرسال البلاغات المدوّنة إلى النيابة التي وجهت بالإفراج عن المتهمين بالضمان العادي وتمّ الإفراج عنهم بالضمانة المصدقة.

وكشفت عن أنّه عددًا من عناصر حركة تمازج تجمّعوا أمام القسم، وأثناء مغادرتهم بعد الضمانة قام أحدهم بإطلاق عددٍ من الطلقات النارية في الهواء بصورة عشوائية وغادروا الموقع .

باج نيوز