المواصفات والمستهلك.. جهود مكثفة لشهر رمضان المعظم





أعلن الأستاذ وصفي الجمري المدير العام المكلف للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس مشرف اللجنة القومية لشؤون المستهلكين انطلاق الحملات المكثفة لمراجعة سلع ومنتجات شهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك بالمركز والولايات، اعتباراً من الخامس عشر من شهر مارس الجاري حتى نهاية أبريل المقبل، بجانب الحملة القومية لتوعية المستهلك تحت شعار نحو مستهلك آمن في رمضان. من جهة ثانية أوضح الدكتور نصر الدين شلقامي رئيس اللجنة القومية لشؤون المستهلكين أن الفريق الموحد لحماية المستهلك سيركز على مكافحة السلع المخالفة ومناهضة المنشآت العشوائية ورصد المخالفات ميدانياً، داعياً المستهلكين لضرورة توخي الحيطة والحذر في شراء المستلزمات الرمضانية وعدم الإسراف في الشراء والتبليغ الفوري عبر الرقم 5960 لأي مخالفات أو ممارسات خاطئة في الأسواق.

وكالة سونا