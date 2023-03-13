الهلال يقسو على المنامة في كأس الملك سلمان





حقق الهلال السوداني فوزا كبيرا على المنامة البحريني 3-0، في ستاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الدور الأول من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وسجل ثلاثية الهلال فابريس نجوما وكلودي مكابي ومحمد عبد الرحمن.

وسيلتقي الفريقان مجددا في لقاء الإياب يوم 10 أبريل/نيسان المقبل في ستاد خليفة في المنامة.

وسيتأهل الفائز من الهلال والمنامة لمواجهة المنتصر من مباراتي الصفاقسي التونسي وقطر القطري.

وتتنافس الفرق الأربعة من أجل احتلال مقعد في المجموعة الأولى مع الترجي التونسي والاتحاد السعودي والشرطة العراقي.

ويواصل الهلال السوداني تفوقه في البطولات الخارجية في الفترة الأخيرة، إذ ينافس بقوة أيضا على التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الأزرق السوداني المرتبة الثانية (9) نقاط في المجموعة الثانية بالمسابقة القارية، خلف صن داونز الجنوب أفريقي (10)، قبل جولتين من نهاية هذا الدور، علما بأن المجموعة نفسها تضم الأهلي المصري (4) نقاط، والقطن الكاميروني من دون رصيد.

موقع كووورة