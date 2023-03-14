بالفيديو.. بسبب شجرة حصل على وظيفة.. شاب يروي قصة غريبة أثناء بحثه عن عمل





روى مواطن، قصة حصوله على وظيفة إضافية، تمكنه من العيش في نفس مستواه المادي، بعدما سقى شتلة شجرة صغيرة على طريق عام في مكة.

وقال المواطن في مقطع فيديو شاركه عبر تطبيق “تيك توك”، إنه ذهب ليقدم على وظيفة إضافية في شركة، مقر إدارتها في مكة، وأثناء ذلك، وجد شجرة صغيرة، فسقاها بالماء، محتسبا أجر سقايتها عند الله أن يهبه وظيفة تناسبه.

وقال المواطن: “لما رشيتها مويه، قلت اللهم اجعل أجرها أنك توظفني في المكان اللي يناسب وضعي ومنزلتي، ومكان يحفظ كرامتي”.

وأضاف، أنه بعد مرور 3 أسابيع فقط، رزقه الله بوظيفة في شركة مرموقة، على ما يبدو في المقطع، قائلا: ” شوفوا ربنا جابني هنا”.

وأوضح، أنه توظف في البداية في الدور الأول، وبعدها انتقل لدور علوي (الرابع أو الخامس)، معلقا: وأنعم الله عليّ بزملاء عمل فوق ما تتخيلوا”.

ونصح المواطن، الآخرين، بأن يفعلوا مثله، وأن يستثمروا في الشارع العام، في سقاية الزرع أو توصيل شخص مشوار، أو ما شابه ذلك، وأن يطلبوا من الله أن يجعل أجر ما فعلوا من خير في قضاء حوائجهم.

صحيفة المرصد