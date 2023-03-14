مدارس خاصة شهيرة تتخذ خطوة تجاه (تربية الخرطوم)





رحب وزير التربية والتعليم المكلف بولاية الخرطوم قريب الله محمد أحمد بتنازل مدارس خاصة عن دعوى قضائية في مواجهة الوزارة بعد التوصل إلى تسوية بين الطرفين.

و إلتقى قريب الله بالوزارة عدداً من المدارس الخاصة الأجنبية ضمت “كامبردج العالمية، المدرسة الإنجليزية للعلوم العامة، وقرامر إسكول وكبيدة العالمية وليتل هاندز”.

وكانت المدارس قد رفعت دعاوى قضائية ضد قرارات الوزارة الادارية القاضية بسحب تراخيصهم بسبب عدم الالتزام بشروط الخدمة وزيادة الرسوم الدراسية.

صحيفة الصيحة