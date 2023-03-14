إعلان مسارات مليونية ”الثورة نقابة ولجنة حيّ” إلى القصر الجمهوري





أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم، عن مسارات مليونية الرابع عشر من مارس، المتوجهة إلى القصر الجمهوري تحت مسمى”الثورة نقابة ولجنة حيّ”.

وقالت مقاومة الخرطوم، إنّ نقاط تجمع المسارات الرئيسية ستكون جاكسون والاستاد.

وطالبت برفع الأعلام الوطنية وأعلام اللجان والتنسيقيات واللافتات المعبرة عن المطالب الثورية. وشدّدت على تجنّب الاحتكاك مع القوات النظامية والالتزام بمسارات الموكب.

وأمنّت على التتريس لتأمين المواكب والالتزام بتوجيهات اللجنة الميدانية.

صحيفة السوداني