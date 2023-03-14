خروج (3) مسالخ من الخدمة بسبب توقف صادر اللحوم





كشف عضو شعبة مصدري اللحوم ومسؤول من شحن صادر اللحوم صالح مبارك محمد، عن توقف صادر اللحوم لـ(8) دول عربية، فيما كشف عن خروج (3) مسالخ للحوم عن العمل، هي كرري، السبلوقة، قناوة عن العمل، بجانب انخفاض الطاقة الإنتاجية لمسلخ الكدور (1،2) وجنكو وساحل بورتسودان شاهين الحديث وشاهين الأفريقي إلى (70%).

عازياً ذلك في تصريح لـ(الحراك) بسبب توقف صادر اللحوم عبر البرادات وارتفاع تكاليف شحن صادر اللحوم عبر الناقل الجوي، مشيراً إلى ارتفاع رسوم الشحن الجوي إلى (1000) دولار للطن الواحد مقارنة بـ(500) دولار للطن عبر النقل البحري، وأرجع التوقف بسبب ماسماه مشاكل شخصية بين مدير ميناء سواكن، ومدير المحطات الخارجية بهيئة الجمارك السودانية ومدير الجمارك بميناء سواكن سابقاً.

وقال مبارك إن أسباب الخلاف بين المسؤولين تعود إلى أن مدير ميناء سواكن يطالب بإعادة فحص المبردات المحملة بصادر اللحوم، بينما ترفض إدارة الجمارك بالميناء فتح المبردات بعد تغليفها بـ “الشمع الأحمر”، فضلاً عن صدور توجيه من وزير النقل هشام أبوزيد إلى المدير العام للموانئ السودانية، بشأن إصدار قرار بفتح صادر اللحوم عبر الموانئ، الخطوة التي قال اعتبرها مدير ميناء سواكن تجاوزاً له من قبل وزير النقل.

الخرطوم ـ أحمد قسم السيد

صحيفة الحراك السياسي