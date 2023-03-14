مصادر : منع سيارات الإسعاف من نقل مصابي المواكب





كشفت مصادر متطابقه، عن قرار للجهات المختصة بوزارة الصحة في ولاية الخرطوم، بمنع سيارات الإسعاف لمصابي المواكب للمستشفيات، وأشارت إلى أن إدارة الإسعافات بالوزارة كانت قد وجهت بتجميع كافة السيارات، قبل حلول المساء خلال أيام خروج الثوار في المواكب.

في وقت نفت فيه إدارة الإعلام بالوزارة علمها بالقرار، وقالت مسؤولة الإعلام، سكينة عبد الرحمن مختار، رداً على سؤال (الحراك): لا أعلم بقرار المنع والإسعاف يعمل بشكل روتيني، بيد أن المصادر أشارت إلى أن بعض المسعفين الثوار يعملون على نقل المصابين في المواكب عبر منظمة الصحة العالمية الموجودة داخل ولاية الخرطوم، إضافة للاستعانة بإسعافات المستشفيات الخاصة لنقل الحالات الحرجة. وأكدت لجان الميدان لـ(الحراك) أنهم يضطرون على نقل مصابي المواكب عن طريق “المواتر”بسبب غياب سيارات الإسعاف الحكومية.

الخرطوم ـ إيمان الحسين

صحيفة اليوم التالي