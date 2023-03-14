الخرطوم للأوراق المالية يغلق مستقراً عند 57899.902 نقطة





أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم الثلاثاء مستقراً عند 57899.902 نقطة.

ومقارنة بتداول اليوم مع أمس فقد إنخفض حجم التداول من 107,396,611 جنيه الي 24,689,900 جنيه.وانخفض عدد الأوراق المالية المتداولة من 788,890 ورقة مالية إلي 68,708 ورقة مالية،وانخفض عدد الصفقات المنفذة من 17 الى 8 صفقات.

وشهدت حركة الاسعار في قطاع البنوك وشركات الاستثمار استقرار أسعار اسهم بنك التضامن الاسلامي. وفي قطاع الاتصالات والوسائط استقرت أسعار مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة ، وفي قطاع الشهادات الإستثمارية استقرت اسعار 4 اصدارات من اصل 4 اصدارات تم التداول فيها .

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