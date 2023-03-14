المالية تكشف عن ترتيبات لإيجاد مال لشراء القمح من المزراعين





كشفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، عن ترتيبات جارية لإيجاد المال اللازم للدخول في شراء القمح من المزارعين بعد تحديد السعر.

وأكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، الدكتور جبريل إبراهيم، خلال لقائه أعضاء مبادرة مزارعي الجزيرة والمناقل للطوارئ، برئاسة سفيان الباشا، لتحديد سعر تركيزي للقمح، عن زيارة مشروع الجزيرة عقب عيد الفطر المبارك بحجة ارتباطه بسفر خارج البلاد حتى 25 مارس ولصعوبة الزيارة في رمضان.

ودفع رئيس مبادرة مزارعي الجزيرة والمناقل، سفيان الباشا، برؤية للوزارة لمعالجه مشاكل مشروع الجزيرة وأهمية إعلان سعر تأشيري، وشراء القمح من المزارعين من قِبل الدولة.

وأكد أن الاجتماع ناقش السبل الكفيلة بمعالجة قضايا مشروع الجزيرة الحالية والمستقبلية، وأشار إلى توجيه دعوة لوزير المالية لزيارة مشروع الجزيرة والمناقل للوقوف على أوضاعه، وعبر عن شكرهم للوزير لدعمه المزارعين المتضررين عبر المبادرة.

صحيفة اليوم التالي