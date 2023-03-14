شاهد: أول صور لوصول والد ميسي إلى أراضي المملكة





كشف الصحفي الرياضي أحمد العجلان، عن وصول والد اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى المملكة.

وقال العجلان عبر حسابه بتويتر قائلاً: ‏”رئيس أكاديمية مهد الرياضية الأستاذ عبدالله حماد وأحد المقربين من سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل يلتقي والد الأسطورة ميسي والذي يعتبر وكيل أعمال ابنه داخل الأراضي السعودية”.

يأتي ذلك بالتزامن مع ما كشفه برنامج “الشيرنغيتو” الإسباني، بوجود مفاوضات جادة بين ميسي والهلال، وتفويض اللاعب لوالده لوضع الخطوط العريضة للصفقة المنتظرة.

المرصد