مجموعة الهلال السوداني .. ”كاف” يستجيب لطلب الأهلي المصري





وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف على طلب الأهلي المصري بشأن مباراة الهلال السوداني ونظيره صن داونز الجنوب افريقي المقرر إقامتها السبت على ملعب استاد الجوهرة الزرقاء فى إطار منافسات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وقرّر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم”كاف”، وضع مباراة الهلال السوداني أمام نظيره صن داونز الجنوب افريقي تحت مراقبة لجنة الانضباط، منعًا لأيّ شبهة تفويت وذلك بناءًا على طلب النادي الأهلي.

وينافس النادي الأهلي فريق الهلال السوداني على حجز بطاقة التأهل الي دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا رفقة صن داونز الذى ضمن بلوغ ذلك الدور بعد وصوله الي النقطة العاشرة.

باج نيوز