الشيوعي : حديث فولكر بشأن تهديده بالقتل ترويج للتسوية





قلل عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، كمال كرار من حديث رئيس بعثة يونيتامس فولكر بيرتس، بشأن تلقيه تهديدات بالقتل، وقال “حديث فولكر ترويج للتسوية بين المكون العسكري والمدنيين”، وتابع “السودانيون ما بهدِّدوا بالقتل، بل شعب مسالم لكن عنيد”.

وأكد كرار لـ(الصيحة) أن التسوية السياسية تُواجه برفض كبير من الشارع الذي يتمسّك بشعار “لا تفاوض.. لا مساومة.. لا شراكة”، مشيراً إلى أن هناك عملاً مضاداً ضد المواكب بتكتيكات متعددة، وذلك من خلال العنف والقتل، بجانب بث الشائعات والترويج للتسوية بأنها ستنتج حكومة مدنية، وقال إن فولكر هو عراب التسوية بين العسكر والقوى السياسية من أجل إعادة الشراكة وتقنين الوضع الحالي، مشيراً إلى ان فولكر خالف تفويضه بتعزيز الانتقال الديمقراطي، وقال “لكن الشعب ما شغّال بما يدور الآن، المواكب والإضرابات ستستمر لحصار السلطة الانقلابية”.

الخرطوم- صبري جبور

صحيفة الصيحة