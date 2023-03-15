لجنة المعلمين تلوح بالتوقف عن العمل





لوحت لجنة المعلمين السودانيين بالتوقف عن العمل في حال عدم صرف راتب شهر فبراير، حتى الخميس المقبل، وحرضت قواعدها من المعلمين على التوقف فوراً عن العمل حتى صرف الراتب.

وأكدت اللجنة في بيان، أنه إذا تكرر ما حدث خلال الشهرين الماضيين بتجاوز صرف الراتب أول الشهر على أقصى تقدير، سيتم التوقف عن العمل في كل المدراس.

وشددت على أنها لن تتردد في اتخاذ التدابير التي تحفظ للمعلمين حقهم في راتب يتم صرفه في توقيت يتناسب مع التزامات لا تحتمل التأجيل.

وقالت اللجنة إن الولايات التي لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه، وأن ما يقوم به بعض الولاة من تباطؤ، وعدم جدية، سيكون له أثر بالغ على التعليم في هذه الولايات.

وأضاف البيان أن لجنة المعلمين السودانيين ترفض بشدة هذا المسلك من الدولة أياً كان مصدره، وتؤكد على أن حقوق المعلمين خط أحمر، والتهاون والاستهتار سيقودها إلى مربع المواجهة مرة أخرى.

ووصفت اللجنة تأخر الصرف للشهر الحالي بالكارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لجهة أن الأسواق يشتد أوارها وتشتعل نيرانها مع كل يوم يقترب فيه شهر رمضان.

صحيفة اليوم التالي