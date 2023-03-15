وزيرة الصناعة : مصانع السكر السبعة تعمل بكفاءةولا توجد ندرة





اكدت مهندس بتول عباس علام وزيرة الصناعة المكلف عدم وجود ندرة فى سلعة السكر فى البلاد ،مشيرة الى ان مصانع السكر السبعة تعمل بكفاءة ،بالاضافة الى ان الاستيراد لم يتوقف بل يوجد إغراق فى السوق من السكر المستورد.، وان الكميات الموجودة اكثر من حاجة البلاد من السلعة.

ونوهت فى منبر سونا اليوم الى عزم وزارتها حل كافة المشكلات التى تواجه الصناعة الوطنية من خلال تفعيل قانون تنظيم الصناعة ،والذى صدرت قرارات بموجبه تمنع كافة الجهات من فرض رسوم الا بموافقة وزير الصناعة.

وقالت الوزيرة ان الوزارة لا تمانع فى إقامة معارض بالولايات شريطة الا تتعارض فى التوقيت مع معرض الخرطوم الدولي ، معلنة عن برامج ترفيهية وعلمية وورش عمل مصاحبة لمعرض صنع فى السودان

الى ذلك اكد الاستاذ حسن عباس مدير التسويق بالشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة استعداد الشركة لاستضافة المعرض للمشاركين والزوار من حيث المرافق والخدمات والتامين، كاشفا عن وجود بازارخاص بالشركة مصاحب للمعرض يحتوى على العديد من المعروضات.

سونا