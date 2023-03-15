(مياه الخرطوم) تكشف موقف الإمداد خلال رمضان وحجم العجز





قال مدير المصادر بهيئة مياه ولاية الخرطوم خضر التوم الطاهر ان هنالك 14 محطة نيلية تعمل بولاية الخرطوم وتنتج 950 الف متر مكتب يوميا.

وكشف في حديثه لبرنامج {كالآتي} بقناة النيل الأزرق عن وجود عجز يتراوح مابين 800 الى 850 متر مكعب ويتم تغطيته عبر الآبار التي يتجاوز عددها 2.000 بئر، مؤكدا ان الحل الجذري لمشكلة المياه يتمثل في المصادر والمحطات النيلية، مشيرا الى ان هنالك خطة لانشاء بعض المحطات في ابوسعد وسوبا والفريجاب وأم دوم بشرق النيل لكن تنفيذها تأخر بسبب التمويل.

وقال ان القطوعات الحالية في بعض المناطق بسبب عمليات الصيانة الدورية التي تتم في مارس من كل عام، مؤكدا استقرار الامداد المائي خلال شهر رمضان .

صحيفة الصيحة