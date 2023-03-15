ضبط لصوص فيلا محمد صلاح في مصر.. وإعلان قائمة المسروقات





أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء، أنه تم ضبط مرتكبي واقعة سرقة فيلا نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

ونشرت الوزارة بيانا على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” جاء فيه: ” كشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتاريخ (12) مارس الجاري من مدير أعمال أحد لاعبي كرة القدم باكتشافه سرقة بعض محتويات الفيلا الخاصة باللاعب المذكور الكائنة بإحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة”.

وأضاف البيان: “بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تتبع خطوط السير تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهم شخصين أحدهما سبق له العمل كفرد أمن بالمجمع السكنى المشار إليه مقيمين بمحافظة الإسماعيلية وأن الواقعة ارتُكبت بتاريخ (2) مارس الجاري”.

وتابع: “عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأقر أحدهما بأنه نظراً لسابقة عمله كفرد أمن بذات التجمع السكنى وعلمه بخلو الفيلا من قاطنيها خطط لارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني، حيث قاما بتسلق السور الخلفي للفيلا المشار إليها والدلوف للداخل وارتكاب الواقعة”.

وتم ضبط كافة المسروقات عدد من الأحذية الرياضية ميدالية فضية وقطعة من الكريستال وعدد من أجهزة الريسيفر، باستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.

تجدر الإشارة إلى أن فيلا محمد صلاح في القاهرة الجديدة سبق وأن شهدت تجمهر من قِبل عدد كبير من المشجعين في يونيو عام 2018 من أجل ‏التقاط الصور التذكارية معه مما استدعى تدخل الشرطة لاحتواء لموقف وفرض كردون أمني حتى نجحوا في إبعاد ‏الجمهور عن مسكنه.

سكاي نيوز