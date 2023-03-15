النيابة العامة تكشف تطوّرات في قضية مقتل”إبراهيم المجذوب”





بحسب ما أشارت في تعميمٍ صحفي.

وجهت النيابة العامة في السودان، تهمة القتل العمد في بلاغ الشهيد إبراهيم مجذوب، للمتهم ملازم أوّل، تحت المادة 130.

وأشارت النيابة إلى أنّه تمّ إخطار المتهم الملازم أول بقرار توجيه الاتّهام.

وفي الثامن والعشرين من فبراير، أعلنت لجنة أطباء السودان عن وفاة المواطن إبراهيم مجذوب، خلال مشاركته في احتجاجاتٍ بالخرطوم.

وكانت التحريات قد شملت كل القادة في رئاسة شرطة محلية شرق النيل، والقادة الميدانيين، للتأكّد من حقيقة تعليمات أو أوامر صدرت باستخدام السلاح الناري.

وأوضحت النيابة أنّه تمّ التأكّد بعد الوفاء بالتحقيقات والتحريات اللازمة عدم صدور أوامر أو تعليمات بالتسليح بالسلاح الناري أو حمل سلاح ناري أو تعليمات بصدور إطلاق النار على المتظاهرين.