خالد عمر: اجتماعٌ مهمٌ اليوم بين البرهان وحميدتي والموقعين على الإطاري





قال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، إنه سينعقد مساء اليوم اجتماعٌ مهمٌ، يضم رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ونائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان حميدتي، والقوى المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، بحضور ميسري العملية السياسية الدوليين.

وأوضح خالد أن الاجتماع بغرض متابعة الخطوات الجارية في المرحلة النهائية للعملية السياسية ومتطلبات الوصول لاتفاق سياسي نهائي وتجاوز ما يعترضها من تحديات.

في سياق متصل، تفتتح غداً الخميس أعمال “المؤتمر القومي: نحو بناء نموذج سوداني للعدالة والعدالة الانتقالية”، والذي تنظمه الآلية الثلاثية واللجنة الوطنية العليا للعدالة الانتقالية، وذلك ضمن فعاليات المرحلة النهائية للعملية السياسية يوم الخميس ١٦ مارس وتستمر حتى الاثنين ٢٠ مارس بقاعة الصداقة، وذلك بمشاركة واسعة من أصحاب المصلحة بالعاصمة والأقاليم وخبراء وطنيين ودوليين، بما يضمن إنتاج توصيات تضع على أساسها خارطة طريق تحقيق العدالة والعدالة الانتقالية بصورة شاملة ومُنصفة.

صحيفة السوداني