صحفي عالمي يكشف تفاصيل جديدة بشأن تعاقد نادي الهلال مع ميسي. ومفاجأة بشأن الراتب!





كشف الصحفي الإيطالي، رودي جاليتي، مراسل شبكة “سكاي إيطاليا”، تفاصيل جديدة بشأن تعاقد نادي الهلال مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكتب “جاليتي” عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً: “بعد الاجتماع الأخير الإيجابي بين الهلال وميسي، الآن الهلال سيُقدم عرضه الرسمي لميسي”.

وأضاف قائلاً : “الراتب سيكون (400) مليون دولار في السنه ضعف راتب كرستيانو رونالدو، ووزارة الرياضة ستدعم المحادثات لتسهيل ابرام الصفقة”.

صحيفة المرصد