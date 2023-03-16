التجاني السيسي: فقدنا الوطن واصبحنا ناكل ونشرب بالجهوية





قال الدكتور التجاني السيسي رئيس التحالف الوطني في كلمته أمام المؤتمر العام لحزب حركة المستقبل للإصلاح والتنمية، إن الدعوة لحضور هذا المؤتمر العام في هذا الظرف الحرج محمدة، لإدراكها معنى الديمقراطية في أيام يواجه فيها الوطن أزمة تاريخية ،واضاف علينا أن نعترف أن ما يواجهه الوطن اليوم لم يواجهه منذ الإستقلال، فالشعب مشتت، وقواه السياسية متنافرة ،وعليه هجمة خارجية شرسة ونواجه أزمة أخلاقية وتنامي خطاب الكراهية ،واصبحنا نأكل بعضنا البعض ولا خير فينا ان لم نعترف اننا فقدنا الوطن وقد بدأنا ناكل ونشرب بالجهوية والاثنية وافتقدنا الدولة التي تفرض القانون ولذلك لزاما علينا كسودانيين علينا أن ندرك أن نتحرر من وضع الدولة إلى وضع الوطن عبر مشروع وطني جامع وهو مفتقد منذ الإستقلال واختلفنا حول الهوية ولم نتحاور واختلفنا حول الدستور لدولة عمرها 67 عاماً ونحكم بدستور انتقالي ومضى الدكتور السيسي في توصيف الأزمة في البلاد عبر الحقب التاريخية المختلفة وان السبب الأساسي في الأزمة هو إقصاء الآخر.

وتساءل: من الذي سمح للاجنبي بامتلاك خيارات الشعب ويقرر في من يحكم السودان وماذا نفعل نحن غداً ووضعت كل قرارات السودانيين في أيدي الأجانب… نحن فعلنا هذا… والآن نحن قلقون على مستقبل البلاد واصبح هناك تنافر عام عسكريين ومدنيين وإصلاح كل هذا الأمر قرار وطني بأيدي السودانيين فقط.

صحيفة الجريدة