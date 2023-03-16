لجنة المعلمين الموحدة بولاية الجزيرة تطالب باقالة امين عام الحكومة بالولاية
دفعت لجنة المعلمين الموحدة بولاية الجزيرة بمذكرة لوزير الحكم الاتحادي طالبت فيها باقالة أمين عام الحكومة بالولاية والتي اعتبرت وجوده مهدداً للخدمة العامة ، واشارت اللجنة في مذكرتها والتي تحصلت (الجريدة) على نسخة منها، أشارت الى انها قادرة على التعامل بالطرق القانونية ولكنها لجأت لوزير الحكم الاتحادى الذى اختاره لهذا المنصب اولا ، وقالت : لجانا لكم بعد تجاهل والى الولاية للمذكرة التى اوضحت فحوى الشكوى المتمثلة فى اساءة امين عام الحكومة بالجزيرة لوفد لجنة المعلمين الذى جاء للتفاكر معه بشأن استحقاقات المعلمين بالولاية ، واضافت لجنة المعلمين الموحدة بالجزيرة :بناء على طلب امين عام الحكومة توجه وفد من ثلاثة معلمين لمقابلته وتسليمه مذكرة تحوى مطالب تنفيذ قرارات مجلس السيادة والمركز، واردفت: الا ان الوفد تفاجأ بسلوك لا يليق بمن يشغل هذا المنصب اساء للوفد وذكر انه لا يعترف بلجنة المعلمين ولا المجلس السيادى واضاف : انه سيأدب المعلمين بقانون الخدمة العامة .
مدني – مزمل صديق
صحيفة الجريدة