الصناعة: السوق (غرقان) بالسكر المستورد





أكدت وزيرة الصناعة المكلف مهندس بتول علام، عدم وجود ندرة في سلعة السكر في البلاد، مشيرة إلى أن مصانع السكر السبعة تعمل بكفاءة، بالإضافة إلى أن الاستيراد لم يتوقف، بل يوجد إغراق في السوق من السكر المستورد.

ونوهت إلى عزم وزارتها حلّ المشكلات كافة التي تواجه الصناعة الوطنية من خلال تفعيل قانون تنظيم الصناعة، والذي صدرت قرارات بموجبه تمنع الجهات كافة من فرض رسوم إلا بموافقة وزير الصناعة.

وقالت الوزيرة في منبر وكالة السودان للأنباء، امس، إن الوزارة لا تمانع في إقامة معارض بالولايات، شريطة ألا تتعارض في التوقيت مع معرض الخرطوم الدولي، معلنة عن برامج ترفيهية وعلمية وورش عمل مصاحبة لمعرض صنع في السودان.

صحيفة الجريدة