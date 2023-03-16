بيان للحرية والتغيير بشأن اجتماع بيت الضيافة





قالت قوى الحرية والتغيير ان اجتماع بيت الضيافة الذي التأم مساء أمس وضم القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو والقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري وبحضور ميسري العملية السياسية خلص إلى اتفاق وتوافق على أسس ومبادئ الإصلاح الأمني والعسكري والفراغ من عقد مؤتمري العدالة والعدالة الانتقالية والإصلاح الأمني والعسكري قبل بداية شهر رمضان المعظم.

وكشفت الحرية والتغيير في بيان عن اتفاق الأطراف الموقعة على الاتفاق االإطاري على الدعوة لانعقاد آلية سياسية، تبدأ عملها بصورة عاجلة لصياغة مسودة الاتفاق السياسي النهائي؛ وتكليف اللجنة التنسيقية المشتركة مع الآلية الثلاثية بصياغة جدول زمني للمهام المتبقية والتي تشمل استكمال النقاش في القضايا المتبقية، وعلي رأسها تحديد ميعاد توقيت توقيع الاتفاق النهائي، وتشكيل هياكل السلطة المدنية الانتقالية التي تنشأ على أساسه.

وقالت “تعتبر قوي الحرية والتغيير نتائج هذا الاجتماع بمثابة خطوة كبيرة للامام صوب استكمال العملية السياسية واقترابها من بلوغها غاياتها باستعادة الانتقال والحكم المدني”.

وأضافت “تراقب الحرية والتغيير أنشطة النظام المباد وتحركاته الهادفة لتقويض العملية السياسية في العاصمة والولايات وتدعو في هذا السياق كل قوي الثورة لكشف وفضح تلك المخططات والتصدي لها في الوقت المناسب”.

ودعت الحرية والتغيير كافة قوى الثورة لتعزيز عملها المشترك والتعاون في ما بينها لتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني وحقه المشروع وتحقيق شعارات ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية والسلام والعدالة.

صحيفة الجريدة