تطورات في وقف الزيتونة والاوقاف تكشف التفاصيل





قال الأمين العام لديوان الأوقاف بولاية الخرطوم مرتضى محجوب حسن، إن وقف مستشفى الزيتونة تم تسليط حملات إعلامية عليه دون تبيان للحقيقة ومعرفة وضعه الشرعي والقانوني. وأضاف في تصريح (الصيحة) أنّ الوقف خُضع للمعالجة القانونية بواسطة المحكمة وتمت صيغة تعاقدية جديدة مع المنتفع حتى يؤدي شرط الواقف، وأشار إلى إبرام عقد إيجار جديد وتمت مخاطبة المستشفى رسمياً.

في السياق، قال حسن “واجهتنا مشكلة الإيجارات الضعيفة لمقار الأوقاف لاعتقاد المستأجرين بإمكانهم دفع أي إيجار دون أدنى مسؤولية”، وأضاف “لأول مرة يحدث تقييم حقيقي للإيجارات عبر مُختصين”، مُشيراً إلى زيادة إيجارات الأوقاف بنسبة 400%.

في سياق آخر، كشف مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية بالخرطوم صديق فريني، عن وجود 94 ألف يتيم بولاية الخرطوم.

وكشف خلال تدشين الحملة التنشيطية للاكتتاب بالصندوق الوقفي لرعاية الأيتام بالخرطوم، عن شروع منظمة سودانية في تشييد 600 منزل لأيتام بمنطقة المعمورة، وقال إنّ قيمة السهم في الصندوق الوقفي يبلغ مائة جنيه فقط، معلناً عن تبرعه الشخصي بمبلغ 50 ألف جنيه لصالح الصندوق.

الخرطوم ــ محيي الدين شجر

صحيفة الصيحة