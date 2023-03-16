لفتة غير متوقعة.. لماذا سمع نشيد ليفربول في ملعب ريال مدريد؟





بشكل غير متوقع، صدح صوت أغنية “لن تسير وحيدا” الخاصة بنادي ليفربول في أرجاء ملعب “سانتياغو بيرنابيو” في مدريد، وبدا حتى أن لاعبي ليفربول فوجئوا بالأمر.

وبعد نهاية مباراة ريال مدريد وضيفه ليفربول بانتصار الفريق “الملكي” وعبوره لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، أطلق الملعب الشهير أغنية “لن تسير وحيدا” أو “You Will Never Walk Alone” التي تميز النادي الإنجليزي.

وتبين لاحقا إنها كانت بادرة تكريمية من ريال مدريد لليفربول وترحيبا بجماهيره في “سانتياغو بيرنابيو”، وهو ما لاقى استحسانا كبيرا من محبي كرة القدم الذين اعتبروا الأمر “لفتة راقية”.

وتعتبر أغنية “لن تسير وحيدا” الأغنية الأشهر في عالم جماهير كرة القدم منذ تبنتها جماهير ليفربول، وتعتبر “النشيد الفعلي” للريدز منذ الستينات.

لماذا وضع ريال مدريد نشيد ليفربول؟

جاءت هذه البادرة ردا على ليفربول الذي وضع الزهور تكريما لأسطورة ريال مدريد الرئيس السابق أمانسيو أمارو، قبل مباراة الذهاب في “أنفيلد”، حيث توفي أمارو في اليوم ذاته.

كما صفق مشجعو ليفربول في الذهاب للاعبي ريال مدريد، بعد أن قدموا أداء قويا وهزموا “الريدز” 5-2.

قال المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي بعد مباراة الإياب: “لقد كرموا أمانسيو في مباراة الذهاب، لذا وضع النشيد يعتبر لفتة عادلة من نادينا تجاههم”.

سكاي نيوز