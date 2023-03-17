



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الجمعة الموافق 17 مارس 2023م

صحيفة النيل الدولية

المريخ في مباراة الفرصة الأخيرة يصارع الترجي بدوري الأبطال

الهلال يعلن ترتيبات مواجهة صن داونز

ريكاردو يرمي بثقله للظفر بمباراة الترجي

بروك ليسنر مع أوماس يتجاوز رقم قياسي مهم خلال عرض الرو هذا الأسبوع

صحيفة أخبار اليوم

حاكم رأس الخيمة يفتتح النسخة العاشرة من قمة العرب للطيران

قطر للطاقة تنظم ملتقى القيادة السنوي لبحث الإنجازات ومناقشة الأولويات وخارطة الطريق

موانى دبى تعلن عن نتائج مالية قياسية لعام 2022 بعائدات بلغت18,41 مليار درهم

الرياض تستضيف جلسة حوارية حول استدامة الديون المالية ودور المنظمات الكبرى

مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي يدعو إلى تصميم منتجات وخدمات افتراضية متوافقة مع الشريعة

صحيفة الوطن

إجتماعات اطراف العملية السلمية ..تفاصيل

الاخبار المزيفة وكذب الإعلام الأمريكي.. إعترافات

صحيفة السوداني

الحرية والتغيير: حتى الآن لم يعقد أي اجتماع لتسمية رئيس الوزراء الجديد

الرباعية ترحب بنتائج اجتماع بيت الضيافة

حزب المؤتمر السوداني يعقد مؤتمره العام السادس

مذيع قناة الجزيرة أحمد طه: تواصل معي منذ قليل الزميل المسلمي الكباشى مدير مكتب الجزيرة بالخرطوم، وأكد لى أنه لم يقدم اى شكل من أشكال الاعتذار صراحة أو تلميحا للسيد مبارك الفاضل وأنه فوجئ بحديث السيد مبارك الفاضل في هذا السياق

لجنة المعلمين السودانيين تلوح بالعودة للإضراب

دراسة بريطانية: بالسودان أرخص خدمات إنترنت في العالم

وزيرة الصناعة: كميات السكر الموجودة أكثر من حاجة السودان

المباحث تضبط مائة جوال (تمباك) مهربة للخارج

عمّال مصنع (لولي) يشكلون دروعاً بشرية أمام الجرافات لعدم إزالة مصنعهم

عبده فزع يكتب: المريخ والهلال.. أسبوع حاسم في الأبطال

أيمن مبارك يصل بنغازي لمساندة المريخ.. وريكاردو يدخل المباراة فقط من أجل الفوز