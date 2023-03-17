ماقصة مدرعة الجيش بشارع النيل امس؟





ادت مدرعة تابعة للقوات المسلّحة الى أزمة مرورية خانقة بشارع النيل بالخرطوم.

وقال شهود عيان، أن المدرعة تم نقلها عبر جرار ضخم من كرري للمدرعات بالشجرة بغرض الصيانة، حيث تعطل الجرار الذي ينقلها بشارع النيل مما تسبب في الازدحام، الأمر الذي دفع رجال المرور والجيش لتغيير خط سير السيارات العابرة لشارع النيل نحو جسر النيل الأبيض.

هذا وشهدت الخرطوم امس زحمة مرورية خانقة بسبب اغلاق بعض الكباري ككبري المك نمر والفتيحاب الذي تم اغلاقه بواسطة الثوار ..

وشهدت الخرطوم امس موكبا استمر حتى المساء ..

الصيحة